Встреча Байдена и Путина повлияет на переговоры по Донбассу – Кравчук

Предстоящая встреча президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным обязательно окажет влияние на дальнейшие переговорные процессы по Донбассу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



Он высказал уверенность в том, что Байден и Путин на встрече будут обсуждать украинский вопрос. По его словам, это уже очевидно из сообщений Белого дома и другой имеющейся информации.



«Вопрос в том, в каком формате этот вопрос будет обсуждаться, и понадобятся ли консультации со стороны Украины как жертвы агрессии России и конфликта, который она инспирировала на Донбассе», – отметил Кравчук.



Глава украинской делегации в ТКГ надеется, что президент Байден при обсуждении ситуации в Украине проявит присущую ему конкретность и решительность.



«Но я верю в то, что президент США очень конкретно в своем стиле поставит вопрос перед Россией, что она должна прекратить вызывающее поведение и вызывающую агрессию против Украины, оставить украинскую территорию и вывести свои вооруженные силы. Обязательно, я думаю, такой вопрос будет поставлен, и это, безусловно, повлияет в дальнейшем на нашу работу на площадке минской пока еще и в Нормандском формате», – подытожил Кравчук.

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.



В Белом доме сообщили, что Байден рассчитывает обсудить на саммите с Путиным проблемы, связанные с Украиной и Беларусией, а также тему стратегической стабильности.