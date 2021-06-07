Президент Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» из СМИ и «был удивлен несколько раз».



«Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения Соединенных Штатов, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу», — скащал Зеленский в интервью Axios, передает «Интерфакс-Украина».



Газопровод «Северный поток 2» он назвал «настоящим оружием» в руках России.



«Это не очень понятно, <...> и я определенно не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — подчеркнул президент Украины.



Зеленский считает, что решение Вашингтона не направлено на поддержку Украины. По его мнению, оно может «ослабить доверие» украинцев к США.



«Если они построят газопровод "Северный поток 2″ в обход Украины, то ясно, что придет время, когда у Украины больше не будет таких рычагов воздействия. Все это полностью осознают», — заявил он.

По словам Зеленского, в Украине понимают, что только США способны остановить строительство этого газопровода.



Также он заявил, что готов встретиться с Байденом лицом к лицу перед его саммитом с президентом России Владимиром Путиным.



«Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика, это может не произойти, но выбор остается только за ним. Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей [Путина и Байдена]. Я уверен, что какой-то контакт между нами, в той или иной форме, вполне возможен», — сказал Зеленский.



Ранее Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы «непродуктивны» для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершён»