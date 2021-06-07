Зеленский назвал условие вынесения закона об олигархах на референдум

Президент Владимир Зеленский готов вынести законопроект о деолигархизации на всеукраинский референдум, если он не соберет достаточного количества голосов в Верховной Раде.



«За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово и я иду к этому. Если я буду чувствовать, что у меня противостояние не только с большим бизнесом, <...> если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу неголосования, сбивания, изменения этого законопроекта, оттягивания, то мне нужна будет тогда поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум», — сказал Зеленский во время интервью телеканалам в рамках форума «Украина 30. Экология».



При этом он подчеркнул, что не хотел бы выносить на референдум этот вопрос и надеется, что в парламенте найдется нужное количество голосов в поддержку инициированного им законопроекта.



«Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума... Референдум — это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах... был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали — не просто отдельные партии, а мажоритарщики... все они должны поддержать этот закон», — сказал Зеленский.

2 июня Владимир Зеленский внес в Верховую Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». Его текст был опубликован на сайте парламента на следующий день.