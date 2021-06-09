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Вадим Лях заявил, что снова будет участвовать в выборах мэра Славянска

09 июня 2021, 16:00

Вадим Лях заявил, что снова будет участвовать в выборах мэра Славянска

Местные выборы в Славянске после введения военно-гражданской администрации (ВГА) могут состояться весной следующего года. Об этом сообщил действующий городской голова Вадим Лях в эфире телеканала «Дом».

Он отметил, что глава ВГА назначается руководителем области, и кандидатуру утверждает командующий операции Объединенных сил.

«Соответственно, сказать буду я или не буду, на сегодняшний день не могу. Потому что не мной принимается данное решение», – подчеркнул Лях.

По его словам, новые выборы в городе могут состояться в следующем году.

«Закон четко говорит о том, что выборы могут проводиться два раза в год: осенью и весной. Вряд ли они пройдут этой осенью, потому что только в конце мая назначена ВГА в городе Славянске. Еще есть ряд технических вопросов для ее полноценной работы. Начало работы – это назначение руководителя, а потом переход всех органов исполнительной власти в режим работы ВГА. Это ряд многих технических вопросов, связанных с утверждением новых уставов, открытия новых счетов и так далее. Поэтому, думаю, что этой осенью мы точно на выборы не идем, а дальше, конечно же, весной можно и ожидать», – говорит мэр.

Вадим Лях добавил, что в силу принятия нового закона о ВГА сейчас не может назвать сроки начала работы ВГА в Славянске, кадровых назначений и т.д.

«Однако сразу после своего выхода с больничного на работу, я собрал заместителей, руководителей отделов и дал четкое задание – готовиться к введению ВГА, кто бы ни был руководителем нашего города. Этот процесс перехода должен быть быстрым и безболезненным для Славянска, иначе в заложниках ситуации окажутся жители нашего города – в плане предоставления различных услуг и прочего. И полноценное введение ВГА должно произойти как можно максимально быстро», – отметил мэр.

При этом он подтвердил свое намерение снова бороться на выборах за пост городского головы Славянска.

«Я лично с 2002 года участвую в выборах, был депутатом городского совета трех созывов, я дважды избирался на должность городского головы. Буду участвовать и на следующих выборах на эту должность», – заявил Вадим Лях.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павел Кириленко заявил, что в Славянске пройдут внеочередные местные выборы, несмотря на введение военно-гражданской администрации. Кириленко подчеркивает, что не нужно путать ВГА, которые введены в связи с невозможностью проведения выборов из-за ситуации с безопасностью. В Славянске введение ВГА обусловлено сугубо политическими причинами, поэтому выборы состоятся.

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