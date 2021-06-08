Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Полгода потеряно: Кириленко рассказал Зеленскому о создании ВГА в Славянске

08 июня 2021, 19:24

Полгода потеряно: Кириленко рассказал Зеленскому о создании ВГА в Славянске

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко озвучил вопрос о введении военно-гражданской администрации в Славянске на заседании Конгресса местных и региональных властей при участии президента Владимира Зеленского.

Кириленко поблагодарил главу государства за «принципиальную позицию» в вопросе создания ВГА.

«Какие бы ни происходили манипуляции на политическом уровне, но я могу с уверенностью сказать, что то, что сказано в Вашем указе о надлежащей организации военно-гражданской администрации в городе Славянске, конечно, мной непосредственно будет выполнено. И что введение этой ВГА происходит не на основании составляющей безопасности, а именно в связи с невыполнением своих полномочий депутатским корпусом», – сказал руководитель ОГА.

Глава области заверил, что до конца года программы по развитию города будут выполнены, а также в Славянске состоятся новые выборы.

«После того, как будет разблокирована и проведена указанная работа, также уверяю, что в ближайшее время мы подойдем к проведению честных прозрачных демократических выборов в этом 100-тысячном городе. Потому что полгода, к сожалению, уже потеряно, но до конца все года все программы будут закрыты и реализованы. Непосредственно при вмешательстве областной военно-гражданской администрации», – подчеркнул Кириленко.

Читайте также:

Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня

Еще по теме

Места
Славянск
Люди
Владимир Зеленский Павел Кириленко
Организации
военно-гражданские администрации

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
10:52
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом превысило 40 тысяч
23:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июня
22:37
«Такого унижения никогда не испытывали»: На посту «ДНР» в Еленовке людей проверяли до белья
18:18
Пушилин рассказал, почему «ДНР» не открывает КПВВ и «границу» с неподконтрольной Луганщиной
14:55
В «ДНР» подтвердили, что компания Курченко «уходит» с заводов
13:22
ОБСЕ зафиксировала повреждение жилых домов и школы в Золотом-5
09:23
«ЛНР» сообщила о трех заболевших коронавирусом за сутки
08:35
«ДНР»: Женщина пострадала при подрыве под Горловкой
22:49
Донбасс. Итоги недели 31 мая - 6 июня
21:15
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
11:26
«ДНР» заявила о 106 новых случаях коронавируса, 19 человек умерли
09:14
«ЛНР»: Трое заболели и один умер от COVID-19
23:00
Пятерым иностранцам запрещен въезд в Украину за съемки фильма в Крыму
22:40
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
все новости
19:49
В Донецкой ОГА обещают завершить проекты по водоснабжению прифронтовых территорий до конца года
19:38
В суде по MH17 показали видео с «Буком» и привели свидетельства о его запуске перед крушением
19:24
Полгода потеряно: Кириленко рассказал Зеленскому о создании ВГА в Славянске
18:57
Зеленский анонсировал новую поездку на Донбасс
18:49
Штаб: Боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов на Донетчине, без потерь
18:29
Минцифры: Свидетельство о рождении детей теперь могут прислать по почте
17:59
«Грабеж 100%»: В Краматорске возмущены новыми тарифами на проезд в городском транспорте
17:18
«Давайте сажать вместе»: Зеленский предложил создать новый парк в каждой громаде
17:02
В ОБСЕ рассказали о зонах повышенного экологического риска на Донбассе
16:39
На Луганщине мужчина пытался нелегально пронести иконы через границу с РФ
16:13
Как жителям ОРДЛО получить украинское свидетельство о рождении детей онлайн: Инструкция
16:07
В Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer
15:47
«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет
15:44
Непогода на Донетчине: Четыре населенных пункта остаются без электроэнергии
15:18
Министр объяснил, как планируют высадить миллиард «деревьев Зеленского»
все новости
ВИДЕО
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15
Бунт металлургов «ЛНР», «военная» администрация в Славянске. Донбасс сегодня ►
05 июня, 22:40
Львовские носки с луганским характером: Чем известна фабрика в Рубежном ►
01 июня, 17:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция