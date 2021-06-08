Полгода потеряно: Кириленко рассказал Зеленскому о создании ВГА в Славянске

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко озвучил вопрос о введении военно-гражданской администрации в Славянске на заседании Конгресса местных и региональных властей при участии президента Владимира Зеленского.



Кириленко поблагодарил главу государства за «принципиальную позицию» в вопросе создания ВГА.



«Какие бы ни происходили манипуляции на политическом уровне, но я могу с уверенностью сказать, что то, что сказано в Вашем указе о надлежащей организации военно-гражданской администрации в городе Славянске, конечно, мной непосредственно будет выполнено. И что введение этой ВГА происходит не на основании составляющей безопасности, а именно в связи с невыполнением своих полномочий депутатским корпусом», – сказал руководитель ОГА.



Глава области заверил, что до конца года программы по развитию города будут выполнены, а также в Славянске состоятся новые выборы.



«После того, как будет разблокирована и проведена указанная работа, также уверяю, что в ближайшее время мы подойдем к проведению честных прозрачных демократических выборов в этом 100-тысячном городе. Потому что полгода, к сожалению, уже потеряно, но до конца все года все программы будут закрыты и реализованы. Непосредственно при вмешательстве областной военно-гражданской администрации», – подчеркнул Кириленко.