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Кириленко анонсировал проведение перевыборов в Славянске после назначения главы ВГА

03 июня 2021, 15:58

Кириленко анонсировал проведение перевыборов в Славянске после назначения главы ВГА

В Славянске пройдут внеочередные местные выборы, несмотря на введение военно-гражданской администрации. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павел Кириленко.

«Не нужно путать военно-гражданские администрации, которые введены в связи с невозможности проведения выборов из-за ситуации с безопасностью. Это [в Славянске] — исключительно политическая ситуация, которая не дает возможности развиваться городу, а жить просто каждый месяц на 1/12 бюджета. Поэтому было принято такое решение президентом Украины [о введении ВГА в Славянске]. <...> После всего этого следующий шаг — это проведение выборов в Славянске», — сказал Криленко на брифинге 3 июня.

Когда именно пройдут перевыборы, глава ДонОГА не уточнил.

Он отметил, что кандидатуры на должность главы Славянской ВГА еще прорабатываются. До назначения руководителя ВГА городом продолжает управлять мэр Вадим Лях.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации в Славянске.

Этому предшествовала ситуация в городском совете Славянске, работа которого была фактически заблокирована уже несколько месяцев из-за конфликта между мэром и частью депутатов. Горсовет неоднократно не смог провести заседание сессии из-за отсутствия кворума. Игнорировали заседания депутаты фракций ОПЗЖ, «Наш край» и «Партия мира и развития». До сих пор не принят бюджет города на 2021 год.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что призвал главу Донецкой областной военно-гражданской администрации и ОГА Павла Кириленко временно ввести в городе военно-гражданскую администрацию. 

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