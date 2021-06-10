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МИД Италии: Мы продолжаем поддерживать «Нормандский формат» и Минский процесс

10 июня 2021, 15:42

МИД Италии: Мы продолжаем поддерживать «Нормандский формат» и Минский процесс

Италия продолжает поддерживать Нормандский формат и Минский процесс, как инструменты мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что обе стороны должны «прилагать как можно больших усилий для того, чтобы дать больше эффективности Минским соглашениям, в переговорном формате, всему, что с этим связано».

Ди Майо заверил, что Италия поддерживает территориальную целостность Украины и выступает против незаконной оккупации Крыма со стороны России, поддерживает введенные против РФ санкции.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы 9 июня украинская сторона предоставила ряд инициатив в сфере безопасности, а также призвала представителей группировок «ДНР/ЛНР» освободить четырех тяжелобольных граждан Украины и открыть КПВВ. Однако предложения Киева не встретили надлежащей реакции российской стороны, заявили в украинской делегации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата началась, но ее дата пока не определена. 

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