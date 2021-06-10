Аномальный ливень: В Северодонецке затопило торговый центр

Затопленный ТЦ в Северодонецке / Фото: Трибун

Сегодня в Северодонецке сильный ливень стал причиной затопления улиц и отдельных зданий. Вода залила городской торговый центр «Джаз», передает «Трибун».



«Сперва начало затапливать "Семью". Никто не мог понять, что происходит. Затем "потоп" начался в небольших павильонах. Половину "Джаза" затопило. Сейчас ситуация более-менее нормализовалась. Продавцы пытаются убирать воду кто чем может. Причины выясняются», – рассказали очевидцы.

Ситуация на улицах Северодонецка подобна той, что переживают уже больше недели в разных городах Донбасса – дождевые потоки заполнили проезжую часть и тротуары, машины и пешеходы вынуждены буквально «плыть» по воде.

Аномальные осадки стали причиной чрезвычайной ситуации в Мариуполе, подобных которой не было последние 30 лет. В городе подтопило около 150 многоэтжных и около 100 частных домов.



В Краматорске обильные дожди тоже причинили немалый ущерб: в городе образовались провалы почвы, местами вода смыла асфальт, в жилых домах потекли крыши.