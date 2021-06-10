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УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»

10 июня 2021, 12:02

УЕФА потребовал убрать с формы Украины слоган «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) требует от сборной Украины по футболу убрать с игровой формы для чемпионата Европы надпись «Героям слава». Об этом сообщает российское агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

В Украинской ассоциации футбола подтвердили сайту Tribuna.com, что УЕФА действительно обязал убрать надпись с футболок национальной сборной.

В УЕФА «после дальнейшего анализа» пришли к выводу, что сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

Надпись «Героям слава» на футболкеНадпись «Героям слава» на футболке. Фото УАФ

При этом карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на футболке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

Таким образом, надпись «Героям слава» с игровых футболок нужно убрать до первого матча сборной Украины на Евро, который состоится 13 июня против команды Нидерландов.

Форма сборной Украины была представлена в минувшие выходные. Изначально у УЕФА претензий к футболкам не возникло, однако экипировку раскритиковали в РФ, посчитав лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» политическими. Кроме того, среди российских политиков и на телеканалах звучало недовольство нанесением на форму границ Украины, включающих аннексированный Крым. В итоге Российский футбольный союз направил жалобу в УЕФА.

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