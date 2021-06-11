УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на сегодняшнем заседании единогласно 45 голосами утвердил футбольные символы Украины. Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко на своей странице в Facebook.



«Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре», — рассказал Павелко.



Также исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые, как отметил президент УАФ, «уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины».

Такое решение УАФ приняла на фоне ситуации с формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Накануне УЕФА после жалобы России потребовал убрать лозунг «Героям слава» с игоровых футболок, который в сочетании со словами «Слава Украине» европейские футбольные чиновники посчитали «политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».



Вместе с тем УЕФА разрешила оставить на форме надпись «Слава Украине» и контуры карты Украины, включающие Крым.