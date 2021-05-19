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Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей территории проведения АТО: Подробности

19 мая 2021, 13:59

Рада отменила мораторий на санкции по кредитам для жителей территории проведения АТО: Подробности

Верховная Рада на заседании в среду отменила мораторий на взыскания по кредитам для граждан на территории АТО/ООС. Нардепы считают, что это откроет возможность получать кредиты на жилье и развитие бизнеса жителям Донецкой и Луганской областей.

Законопроект №5199 поддержал 341 народный депутат.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 2 и 9 закона «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции».

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в 2021 году в Украине введены программы, которые способствуют развитию малого и среднего бизнеса и делают доступным приобретение жилья для физических лиц. 

В частности, одна из последних программ – «Доступное жилье под 7%», которая позволяет гражданам Украины получать льготные ипотечные кредиты для приобретения собственной недвижимости.

«Но у жителей Луганской и Донецкой областей отсутствует возможность воспользоваться указанной программой и ипотечными кредитами в целом для приобретения недвижимости на территории Луганской, Донецкой и части Харьковской областей в связи с тем, что 02.09.2014 года был принят закон Украины № 1669-VII "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции". Данный закон делает невозможным кредитование физических лиц по ипотеке, а также, что очень важно, ограничивает права малого и среднего бизнеса по кредитованию бизнеса под залог недвижимости, принадлежащей физическим лицам и физическим лицам-предпринимателям», – поясняют авторы законопроекта.

Принятыми изменениями с 1 мая 2021 года отменяется мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по кредитам, которые будут оформлены под залог недвижимости, принадлежащей физическим лицам и физлицам-предпринимателям. Таким образом, останется в действии мораторий на обращение взыскания на залоговое имущество по действующим договорам.

«Это гарантирует сохранение прав для лиц, которые имели или имеют сложности с финансовым положением, вызванные проведением АТО и ООС, а также предоставит возможность жителям Луганской, Донецкой и части Харьковской областей получить кредитование на равных условиях со всеми гражданами Украины, как для физических лиц, так и для малого и среднего бизнеса», – указано в пояснительной записке к законопроекту.

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