Сурков заявил, что Минские соглашения и закон об «особом статусе» Донбасса написаны в интересах «русского мира»

Выполнение Минских соглашений и реализация закона Украины об «особом статусе» Донбасса соответствует интересам России и «русского мира». Эти документы должны привести к «символическому суверенитету» Украины на Донбассе. Об этом заявил бывший помощник президента России, который курировал «Л-ДНР», Владислав Сурков в интервью Youtube-каналу WarGonzo.



Сурков уверяет, что Россия признает суверенитет Украины на Донбассе, и это лежит в основе Минских соглашений.



«Вспомним, что такое Минские соглашения. Формально мы должны исходить из того, что там есть суверенитет Украины, теоретически, который вроде как всем миром признается, в том числе и нами, как участниками соглашения. Но мы поставили задачу: как в рамках этого соглашения достичь тех целей, которые мы хотим», – сказал Сурков.



По его словам, базой Минских соглашений является решение Совбеза ООН, где прописаны параметры «особого статуса» Донбасса.



«Особый статус – это то, ради чего все это и затевалось. В Украине есть закон об особом статусе. Я автор, вернее соавтор этого закона вместе с украинскими товарищами и вместе с теми, кто воевал. Собственно, их тогдашние успехи позволили это соглашение заключить достаточно успешно, на мой взгляд, для России и для всего "русского мира". Закон об особом статусе – это закон Украины. Но это закон Украины о том, что на Донбассе не действует закон Украины», – заявил Сурков.



Он пояснил, что в соответствии с законом «об особом статусе» на Донбассе должна быть особая языковая политика, русский язык должен быть официальным. Также дожны быть другие экономические порядки, вместо обычных силовых структур Украины – «народная милиция», которая подчиняется местным «властям».



«Там есть особый режим приграничного сотрудничества с Россией, чего нет вообще нигде, это огромное достижение этих Минских соглашений. Там есть еще очень много важнейших изъятий из общего законодательного пространства Украины... И это записано все в законе об особом статусе, уже принятом Верховной Радой», – подчеркнул Сурков.



Бывший куратор «Л-ДНР» в Кремле акцентировал, что цель России в заключении Минских соглашений была в том, чтобы свести к минимуму суверенитет Украины на территории Донбасса и добиться для него «независимости».



«Если Минские соглашения выполнить по максимуму в российских и донецких интересах, то максимум, который может иметь Украина, – это то, что я называю символическим суверенитетом над Донбассом. Где-то в какой-то бумаге может быть написано, что это территория Украины, но все остальное там должно быть другое. Это и есть особый статус – закон Украины о том, что на Донбасс не распространяются законы Украины. Потенциал, чтобы Донбасс получил настоящую независимость – он в Минских соглашениях есть», – утверждает Сурков.