«Л-ДНР» изначально не хотели подписывать Минские соглашения – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что представители группировок «Л-ДНР» не хотели подписывать Минские соглашения, но на этом якобы настояла украинская сторона. Об этом он сказал в эфире канала «Россия 24».



Путин утверждает, что требование к украинской власти «разговаривать с Донбассом» – это «не прихоть» России.



«Что касается Донбасса и киевских властей сегодняшних, – это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми с Донбасса. Так прописано в Минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик ДНР и ЛНР», – сказал он.



В этой связи он подчеркнул, что поставить подписи «Л-ДНР» под Минскими соглашениями потребовал пятый президент Петр Порошенко, хотя главы группировок якобы не хотели этого делать.



«И более того, тогдашний президент Украины, господин Порошенко настаивал на том, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух республик. Они просили нас об этом, и, кстати говоря, представители Донбасса не хотели этого делать, нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, и мы убедили их в том, что это целесообразно и это нужно сделать. А теперь киевские власти не хотят с ними разговаривать», – сказал Путин.



Он вспомнил и об убитом главе «ДНР» Александре Захарченко, который участвовал в подписании Минских соглашений.



«Более того, ведь Захарченко убили. Убили человека, руководителя одной из республик – и тишина, тоже об этом как бы никто не вспоминает. Это, конечно, говорит о том, что желания выполнять Минские соглашения у сегодняшних киевских властей просто нет», – сделал вывод Путин.