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Медведчук прокомментировал «разговор с Сурковым». Аудиозапись изучит СБУ

26 февраля 2021, 11:22

Медведчук прокомментировал «разговор с Сурковым». Аудиозапись изучит СБУ

Народный депутат от «Оппозиционной платформы за жизнь» Виктор Медведчук не готов подтвердить подлинность опубликованных изданием «Цензор.нет» записей с голосами похожими на его голос и голос бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

«Был ли [конкретно] такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, — конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу», — заявил Медведчук в интервью «BBC Украина».

Он подтвердил, что озвученные в записи темы по доставке электроэнергии в Крым и обмену пленными на Донбассе действительно были на повестке в конце 2014 года. При этом Медведчук отметил, что голос человека на записи действительно похож на его голос.

В частности, на записи предполагаемый Медведук говорит, что получил мандат на переговоры об обмене пленными от президента Украины Петра Порошенко.

«Да, действительно мне было предложено Порошенко заняться обменом... И я урегулировал вопрос, и мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года», — сказал Медведчук BBC.

В названный им день прошел «большой обмен: 146 украинских военных на 222 боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР».

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Кроме того, политик прокомментировал часть разговора о поставке электроэнергии.

«По электроэнергии тоже было — он (Порошенко — Ред.) меня просил, мы (Медведчук и Сурков — Ред.) вели переговоры, и на 2015 год были заключены контракты по поставке. Российская компания "Интер РАО" и "Укринтерэнерго" подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, а также стороны договорились об обеспечении надежного и бесперебойного энергоснабжения Крыма», — сказал Медведчук ВВС.

Он добавил, что в поставках российской электроэнергии в Украину нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и поныне.

Реакция СБУ на слитую аудиозапись

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире ток-шоу «Право на владу» сообщил, что обнародованная «Цензор.нет» аудиозапись приобщена к уголовному производству.

При этом он указал, что сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу.

«Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе — экспертизы», — отметил Баканов.

По словам главы спецслужбы, он не может разглашать дальнейшие шаги по этой записи, но как только это станет возможным — вся информация будет официально обнародована.

В феврале 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука «наиболее эффективным» переговорщиком по освобождению пленных.

Владислав Сурков в Администрации президента России занимался украинским направлением. В частности, его называют куратором «русской весны» и группировками «ДНР» и «ЛНР». Также Сурков на уровне советников глав государств участвовал в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за свою роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией.

В феврале 2020 года Сурков был уволен из администрации Путина.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

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