Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Офис генпрокурора расследует факт ограничения выезда детей из ОРДО

14 июня 2021, 15:16

Офис генпрокурора расследует факт ограничения выезда детей из ОРДО

Прокурорами Офиса генерального прокурора Украины начато досудебное расследование по факту блокирования группировкой «ДНР» выезда детей, старше 14 лет. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублики», — отмечается в сообщении Офиса генпрокурора.

Прокуроры пришли к выводу, что незаконные вооруженные формирования ограничивают права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.

Кроме того, такие действия нарушают статью 50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, добавили в Офисе генпрокурора.

Указанные действия НВФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», паспортов РФ или Украины. При этом теперь фактически пока подросток не получит «паспорт ДНР» или РФ, он не может выехать за пределы ОРДЛО, чтобы оформить паспорт Украины.

Читайте также:

По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной

Еще по теме

Организации
ДНР Офис генпрокурора
Прочее
Ситуация на КПВВ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
16:08
КПП «Еленовка» будет временно разблокирован в понедельник
10:50
В Донецке горел магазин автошин
22:59
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
16:27
О добыче пресной воды для Крыма под Азовским морем придется забыть – Аксенов
11:41
«ДНР» похвасталась, что организовала более 5 тысяч автобусных рейсов за паспортами в Россию
11:23
«ДНР» заявила о 141 новом случае заражения COVID-19 за сутки
09:47
«ЛНР» сообщила о четырех умерших от коронавируса за сутки
23:15
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 11 июня
19:22
В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко
10:49
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 186 случаев ковида
10:21
В «ДНР» назвали имя россиянина, которому передали проблемные предприятия
08:33
«ДНР» и «ЛНР» объявили о приходе нового «инвестора» на предприятия вместо «Внешторгсервиса»
все новости
16:04
Беларусь не получала запросов от «ЛНР» на допрос или выдачу Протасевича
15:48
«ЛНР» сообщила о пожаре на шахте. Горняков эвакуировали
15:16
Офис генпрокурора расследует факт ограничения выезда детей из ОРДО
14:56
Зеленский в телефонном разговоре с Джонсоном поднял вопрос членства Украины в НАТО
14:22
На Луганщине за сутки выявили 4 заболевших ковидом, на Донетчине ни одного
13:19
Глава ОБСЕ посетила КПВВ под Донецком
12:28
Минобразования просит ГПСУ не наказывать абитуриентов из ОРДЛО, которые едут через РФ поступать в украинские вузы
09:58
Журналисты опубликовали все 35 часов «пленок Медведчука»
09:17
Глава ОБСЕ вновь посетит Украину из-за ситуации на Донбассе
08:35
Вчера два, сегодня один: Штаб сообщил о новых обстрелах на Донбассе
08:09
420 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье
23:00
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
22:25
Донбасс. Итоги недели 7 - 13 июня
18:31
В Донецкой области за сутки ковидом заболели 19 человек
18:13
«Шахтер» объявил о подписании бразильского полузащитника Педриньо. Сумма трансфера — 18 миллионов евро
все новости
ВИДЕО
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00
Что ждет Донбасс после саммита Байдена и Путина? ►
12 июня, 22:59
Донецк без комендантского часа, «ЛНР» вцепилась в Протасевича. Дайджест НД ►
06 июня, 21:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция