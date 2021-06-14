Офис генпрокурора расследует факт ограничения выезда детей из ОРДО

Прокурорами Офиса генерального прокурора Украины начато досудебное расследование по факту блокирования группировкой «ДНР» выезда детей, старше 14 лет. Об это сообщает пресс-служба ведомства.



«Установлено, что со стороны оккупационной администрации РФ в Донецкой области ограничивается перемещение несовершеннолетних на подконтрольную украинскому правительству территорию. Фактически единственной возможностью въезда и выезда на подконтрольную территорию детей, которые достигли 14-летнего возраста, но не успели получить паспорт гражданина Украины, является оформление документов образца РФ или так называемых паспортов псевдореспублики», — отмечается в сообщении Офиса генпрокурора.



Прокуроры пришли к выводу, что незаконные вооруженные формирования ограничивают права детей на образование, поскольку для выпускников 9 и 11 классов с временно оккупированных территорий начата вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины.



Кроме того, такие действия нарушают статью 50 IV Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, добавили в Офисе генпрокурора.



Указанные действия НВФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», паспортов РФ или Украины. При этом теперь фактически пока подросток не получит «паспорт ДНР» или РФ, он не может выехать за пределы ОРДЛО, чтобы оформить паспорт Украины.