«ДНР» изменила правила выезда детей старше 14 лет

Группировка «ДНР» перестала выпускать за пределы подконтрольной ей территории детей старше 14 лет, у которых нет «паспорта ДНР», РФ или Украины. Об этом сообщила «депутат ДНР» Анастасия Селиванова в своем телеграм-канале.



«С прошлой пятницы ко мне поступают обращения родителей 14-летних детей, которых высаживают из автобуса прямо на пункте пропуска вместе с детьми, и не пропускают через границу ДНР», – пишет Селиванова.



По словам, раньше с 14 до 16 лет ребенок мог пересечь «границу ДНР» по свидетельству о рождении вместе с одним из родителей. Теперь же, даже если поданы документы на «паспорт ДНР» и есть «адресная справка» с таким примечанием, без «паспорта» выехать по свидетельству о рождении ребенку старше 14 лет – уже нельзя.



«Депутат ДНР» объясняет, что согласно «положению о паспорте ДНР», этот «документ» обязаны иметь все достигшие возраста 14 лет и постоянно проживающие на территории ОРДО. До 1 января 2021 года «ДНР» разрешала выезд детей, не достигших 16-летнего возраста, на основании оригинала свидетельства о рождении ребенка. Теперь эта норма не действует.



По словам Селивановой, «штаб по пересечению границы» обратится в «правительство ДНР», чтобы сделать норму постоянной и позволить детям до 16 лет выезжать по свидетельству о рождении. Поскольку, подчеркивает она, даже подав документы на «паспорт ДНР» на следующий день после наступления 14-летия, он будет готов не раньше чем через 1,5-2 месяца.



Селиванова предупреждает родителей, что пока «постановление» не будет принято, выехать за переделы ОРДО по свидетельству о рождении 14-летние дети не смогут.



«Они могут пересечь границу только при предъявлении паспорта ДНР, РФ, Украины; загранпаспорта РФ или Украины», – заключила Селиванова.