По прописке или паспорту РФ: «ДНР» напомнила, кого пропускает через «границу» с Россией и неподконтрольной Луганщиной

Группировка «ДНР» продолжает ограничивать въезд на подконтрольную ей территорию не только через украинские КПВВ, но также со стороны России и отдельных районов Луганской области, контролируемых «ЛНР».



Разъяснение об особенностях пересечения «границы» с Россией и ОРЛО от «службы пограничной охраны МГБ ДНР» опубликовала в своем телеграм-канале «депутат ДНР» Анастасия Селиванова.



В нем, в частности, говорится, что согласно «указу» главы «ДНР» от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности» въезд в ОРДО через «границу» с Россией и контролируемой «ЛНР» территорией запрещен гражданам, «не имеющим регистрации или удостоверения на постоянное проживание, или адресной справки, подтверждающей регистрацию» в контролируемых «ДНР» районах.



При этом данный запрет не касается «граждан Российской Федерации, прибывающих из Российской Федерации».



Как отмечается, «при наличии вынуждающих обстоятельств» решение о въезде в ОРДО людей без местной прописки или паспорта РФ принимается «межведомственным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции».

«Граница» между территориями, которые контролируют группировки «ДНР» и «ЛНР», закрыта уже больше года. Люди не могут свободно проехать из Донецка в Луганск и обратно.



По информации «Восточной правозащитной группы», правила на этой внутренней «границе» строже, чем на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией. Правозащитники считают, что таким образом группировки «Л-ДНР» решают свои финансовые проблемы.