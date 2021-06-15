Пожар на шахте «ЛНР» продолжают тушить почти сутки

Спасатели почти сутки тушат пожар на шахте «Самсоновская-Западная» в Сорокино (Краснодоне). Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР».



«На 06:00 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью», — отмечается в сообщении.



Сообщение о пожаре на шахте поступило в 12:45 14 июня. На момент аварии в шахте находились 196 человек, в числе которых 15 на аварийном участке. К 15:00 понедельника все работники шахты были выведены на поверхность, за исключением 16 работников на постах безопасности.