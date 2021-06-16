Украина обратилась к белорусским властям за объяснением в связи с допросом «ЛНР» Протасевича

По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с просьбой предоставить официальные объяснения из-за допроса группировкой «ЛНР» Романа Протасевича. Об этом сообщил «Новостям Донбасса» спикер МИД Украины Олег Николенко.



«Никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению. Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации. Сообщение о проведении "следственных действий" в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ придать подчиненным ей незаконным группировкам хоть какой-то псевдосубьектности», – отметил Николенко.



По его словам, это лишь подтверждает, что операция по принудительной посадке самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию.



«Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свой геополитический порядок дня. Такое сближение безусловно усиливает риски для Украины. И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности», – добавил спикер МИД.

Ранее «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР» заявила, что ей удалось провести «следственные действия» с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем.