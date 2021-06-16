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В «ЛНР» заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко

16 июня 2021, 16:52

В «ЛНР» заявили, что допросили Протасевича и поблагодарили Лукашенко

«Генеральной прокуратуре» группировки «ЛНР» удалось провести «следственные действия» с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Об этом заявил «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко, передает «ЛИЦ».

«Полученные признательные показания Романа Протасевича позволили значительно продвинуться в расследовании возбужденного нашим надзорным ведомством в мае текущего года уголовного дела», — сказал Горенко.

По его словам, «ЛНР» «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства» причастности Протасевича к деятельности украинского батальона «Азов», а также «зверским убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны».

«Генпрокурор ЛНР» поблагодарил Александра Лукашенко за возможность провести «следственные действия» с Протасевичем.

Ранее председатель Следственного комитета Беларуси заявил, что Минск не получал запросов от «ЛНР» относительно допроса Протасевича.

Сегодня о намерении проверить причастность Протасевича к участию в боевых действиях в Донецкой области заявили и в «ДНР».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.

Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича.

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