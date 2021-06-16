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Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»

16 июня 2021, 15:32

Персоной Протасевича заинтересовались еще и боевики «ДНР»

Группировка «ДНР» хочет проверить причастность белорусского оппозиционера Романа Протасевича к участию в боевых действиях в рядах украинских добробатов на Донетчине. В «ДНР» называют это «преступлениями против жителей Донбасса».

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Протасевич находился в рядах батальона «Азов» под Широкино, но этому нужно найти доказательства. Незаконные вооруженные формирования называют украинские добровольческие батальоны «экстремистскими».

27 мая так называемая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявил что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича.

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание оппозиционера.

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