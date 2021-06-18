СБУ нашла схрон с оружием под домом «первого замглавы правительства ЛНР» вблизи Северодонецка

Служба безопасности Украины обнаружила два скрытых арсенала с боеприпасами и взрывчаткой. Один из них – в Луганской области под Северодонецком, второй – на Ровенщине, сообщает пресс-служба ведомства.



Найденный вблизи Северодонецка схрон оставил «первый заместитель председателя правительства ЛНР» в 2014 году. Сейчас он объявлен в общегосударственный розыск за участие в террористической организации.



Из тайника, оборудованного в подземном хранилище под домом высокопоставленного «чиновника ЛНР» в поселке Боброво, правоохранители изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-18 «Муха», реактивную противотанковую гранату РПГ-22, 20 гранат РГД-5 с запалами и почти 4,5 тыс. патронов различного калибра.



Обнаруженные боеприпасы направлены на экспертизу.



Еще один тайник с оружием сотрудники СБУ обнаружили вблизи поселка Ракитное Сарненского района на Ровенщине.



Из замаскированного в лесополосе тайника были изъяты 6 реактивных противотанковых гранат РПГ-22, 4 сигнальные мины, 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, 5 взрывных устройств, 17 сигнальных патронов и более 200 патронов калибра 5,45.



Сейчас правоохранители проверяют информацию об источниках появления боеприпасов, лицах, причастных к обустройству схрона и цели возможного использования.

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