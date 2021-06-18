Абитуриентов из ОРДЛО не будут штрафовать за выезд через Россию: В ГПСУ назвали условия

Государственная пограничная служба будет освобождать от административной ответственности абитуриентов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые приезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию.



Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» начальник отдела коммуникаций со СМИ Госпогранслужбы Олег Бойко.



Он сказал, что в администрацию Госпогранслужбы поступило письмо от министерства образования и науки, его рассмотрели и ознакомились с этой проблемой.



«Но у нас Кодекс об административных правонарушениях однозначно определяет, что нарушение порядка въезда – это административное правонарушение. Единственное, что у нас доведено до органов Госпогранслужбы, до персонала, осуществляющего пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, что есть такая проблематика. Соответственно, инспекторы при рассмотрении непосредственно документов и обстоятельств въезда таких абитуриентов, учитывая гуманитарный характер такого правонарушения, вынужденный по сути, могут закрывать административные производства по малозначительности», – объяснил Бойко.



Он отметил, что абитуриенты из ОРДЛО должны быть готовы объяснить пограничникам цель своей поездки и иметь подтверждающие документы.



«Надо объяснить, что это абитуриент, он едет поступать в вуз, который находится на подконтрольной украинской власти территории. Конечно, желательно иметь какие-то документальные подтверждения. В любом случае принимает решение непосредственно должностное лицо, находящееся в пункте пропуска и несущее ответственность за каждое такое свое решение. Чем больше будет доказательных документов, аргументов, тем легче такому должностному лицу принять решение, чтобы освободить соответствующего человека от административной ответственности», – отметил спикер ГПСУ.

Министерство образования и науки осудило действия оккупационных властей, которые препятствуют абитуриентам, желающим учиться в учебных заведениях Украины, и запрещают выезд через КПВВ. В этой ситуации поступающим приходится выезжать с неподконтрольной Украине территории через Россию, что является административным нарушением.



В связи с этим министерство образования и науки обратилось в Госпогранслужбу с просьбой рассмотреть вопрос «о неприменении мер административного воздействия» на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу в учреждения профессионального и высшего образования по программам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».