ООС: На Донбассе резко возросло количество обстрелов

За прошедшие сутки, 21 июня, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики открывали огонь по украинским позициям в районе Красногоровки, Гнутово, Луганского, Песок, Водяного (на Призовье), Майорска, Золотого-4. Применялись минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В районе населенных пунктов Железное и Луганское НВФ провели дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



По состоянию на 7:00 утра 22 июня, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня: вблизи Золотого-4 и Авдеевки. Боевики обстреливали украинских военных из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



В районе Марьинки зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата НВФ типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.



«На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня нет», – добавили в штабе ООС.



Группировка «ДНР» заявила об обстрелах позиций НВФ в районе Лозового и Старомихайловки за прошлые сутки.



Кроме того, «ДНР» сообщила о гибели 4 и ранении 5 боевиков в районе Старомихайловки и Красногоровки. В этом формирование обвинило ВСУ. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович прокомментировал ситуацию, назвав это «провокацией под визит Генсека ОБСЕ в Москву». По его словам, боевики подорвались на собственных минах.



В НВФ «ЛНР» сообщили, что не зафиксировали нарушений режима прекращения огня за истекшие сутки 21 июня.



После того, как была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, в период с 27 июля 2020 года по 20 июня 2021 года СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 36 038 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 11 242 взрыва, 6 096 неопределенных пролетевших боеприпасов, 234 вспышки дульного пламени, 119 осветительных ракет и не менее 18 347 очередей и выстрелов).

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