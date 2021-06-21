В «ДНР» заявили о гибели 4 боевиков от обстрела. Украинская сторона назвала это провокацией

Группировка «ДНР» сообщила о гибели 4 и ранении 5 боевиков сегодня на Донбассе в районе Старомихайловки и Красногоровки. В этом формирование обвинило ВСУ.



По сообщениям от «ДНР», якобы сегодня утром произошел минометный обстрел позиций НВФ вблизи Старомихайловки, в результате чего погибли трое боевиков и один был ранен.



А после этого, в обед, якобы была обстреляна еще и «эвакуационная группа» — один погибший и четверо раненных участников незаконного вооруженного формирования. Кроме того, сообщается, что проезд «медицинского автомобиля» якобы был согласован с украинской стороной, а гибель боевиков назвали провокацией ВСУ.



В то же время с украинской стороны от штаба ООС никаких официальных сообщениях не было. «Новостям Донбасса» прокомментировал ситуацию спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



«Провокация под визит Генсека ОБСЕ в Москву. Россияне подорвались на собственных минах, а выдают за наш обстрел», — заявил Арестович.

Пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток.