«Дискриминация неминуема»: Песков – о россиянах, непривитых от COVID-19

Люди без иммунитета к COVID-19 будут представлять угрозу для окружающих, поэтому «некоторая дискриминация» в этой связи неминуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», – сказал Песков.



По его словам, люди без иммунитета к COVID-19 из-за его непредсказуемости «так или иначе попадут в невыгодное положение».



В России время от времени происходят инциденты с отстранением от работы людей, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, в частности, сотрудников бюджетной сферы.