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Переселенцам: Ощадбанк продлил действие просроченных карт ВПЛ до 1 сентября

22 июня 2021, 14:38

Переселенцам: Ощадбанк продлил действие просроченных карт ВПЛ до 1 сентября

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении банка.

При этом в Ощадбанке напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно», – уточнили в банке.

Ощадбанк неоднократно продлял действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых закончился в период карантина. Предыдущее продление было до 1 июля. 

По данным благотворительного фонда «Право на защиту», в отделениях Ощадбанка находится порядка 150 тысяч перевыпущенных карт внутренне перемещенных лиц, которые пенсионеры с неподконтрольных власти территорий не могут забрать из-за закрытых КПВВ.

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