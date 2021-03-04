Если нет возможности забрать: В Ощадбанке разъяснили, сколько хранятся перевыпущенные карты ВПЛ

Из-за закрытых боевиками КПВВ многие жители временно неподконтрольных украинской власти районов Донбасса уже фактически год не могут забрать свои перевыпущенные карты в отделениях Ощадбанка. Сколько времени хранятся карты и не будут ли они уничтожены, «Новостям Донбасса» рассказали в пресс-службе Ощадбанка.



В банке пояснили, что в соответствии с Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц (ДКБО) срок хранения платежных карт, в том числе перевыпущенных, которые не были получены клиентами, составляет 6 месяцев с момента выпуска. Если клиент не обращается в банк в указанный срок, платежная карточка должна быть уничтожена. Однако в связи с карантином в этот порядок внесли изменения.



«Учитывая внешние факторы, связанные с карантинными и ограничительными мерами, вызванными распространением коронавирусной болезни COVID-19, что в свою очередь затрудняет своевременное получение платежных карт клиентами, и с целью предоставления клиентам дополнительного временного ресурса для получения карт в отделении Ощадбанка во время карантина и в условиях введенных КМУ ограничительных мер было принято решение о приостановлении с 01.07.2020 года процедуры уничтожения платежных карт, если они не были получены в течение 6 месяцев с момента выпуска», – сообщили в Ощадбанке.



Таким образом, сейчас платежные карты (в том числе перевыпущенные), которые клиенты не получили в течение более 6 месяцев с момента выпуска, не уничтожаются и хранятся в отделениях Ощадбанка.



Как уточнили в пресс-службе, на данный момент не установлен конечный срок, когда клиенты банка, включая внутренне перемещенных лиц, должны обратиться в отделения Ощадбанка и получить выпущенные / перевыпущенные платежные карты.



В то же время в банке добавили, что ситуация может измениться, поскольку с момента приостановления процедуры уничтожения платежных карт, не полученных клиентами более 6 месяцев в связи с отсутствием возможности их получения, в том числе из-за закрытия КПВВ, в отделениях Ощадбанка значительно увеличилось количество хранящихся там карт.



«Это создает дополнительную функциональную нагрузку на работников отделений банка с учетом регламентных процедур, сопровождающих хранение платежных карт. В связи с этим возможно возобновление процедуры уничтожения платежных карт, не полученных клиентами более 6 месяцев, с учетом всех сопутствующих факторов и во избежание и дальнейшего их накопления в отделениях банка», – отметили в пресс-службе Ощадбанка.

Ощадбанк принял решение продлить действие просроченных карт внутренне перемещенных лиц до 1 мая 2021 года.



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