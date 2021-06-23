Обналичивали украинские пенсии: «ЛНР» задержала пытавшихся ввезти через «границу» более 175 тысяч долларов

«Министерство госбезопасности» группировки «ЛНР» заявило о задержании нескольких человек, которые пытались провезти на подконтрольную ей территорию более 175 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».



В «МГБ» заявили, что при пересечении «границы ЛНР» по якобы подложным документам была задержана жительница Брянки и ее спутники.



«У задержанной гражданки при попытке въезда на территорию ЛНР, а также лиц, следовавших совместно с ней, при личном досмотре обнаружены сокрытые от таможенного контроля денежные средства на сумму более 175 тысяч долларов США (около 13 млн руб.)», – говорится в сообщении.



В гривневом эквиваленте эта сумма составляет около 4,9 млн грн по местному курсу валют.



В «МГБ» утверждают, что по результатам «первичной проверки» было установлено, что «указанные лица осуществляют оказание платных услуг жителям ЛНР в обналичивании социальных пособий и пенсий на территории Украины».



Задержанных обвиняют в «контрабанде денежных средств в особо крупном размере».



«МГБ» также предупреждает, что будет устанавливать действительных собственников денег, изъятых у задержанных.

Правозащитники считают, что оккупационные администрации в ОРДЛО полноценно не открывают контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в том числе из-за того, чтобы продолжать зарабатывать на центрах по обналичиванию средств. По данным «Восточной правозащитной группы», доход группировок «ДНР/ЛНР» от обналичивания средств на подконтрольной им территории ежемесячно составляет от пяти до семи миллионов долларов.