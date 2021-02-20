5-6 миллионов долларов в месяц: Нардеп рассказал, как «Л-ДНР» наживаются на пенсионерах и закрытых КПВВ

Группировки «Л-ДНР» не открывают КПВВ на линии соприкосновения, потому что зарабатывают на обналичивании пенсий людей, которые не могут выехать. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов на пресс-конференции о проблемах пересечения границы Украины с РФ жителями временно неподконтрольных украинской власти районов.



Он отметил, что первая причина, почему боевики держат закрытыми КПВВ, – политическая. Таким образом все больше и больше отрывают неподконтрольную территорию от Украины.



По словам Магомедова, вторая причина – экономическая.



«Когда закрыли КПВВ, люди, которые находятся во "власти" группировок, получили возможность зарабатывать гораздо больше денег на обналичивании пенсий. Работают по двум схемам. И та, и другая схема, которые функционируют, приносит доходность примерно в 10%», – сказал нардеп.



Он добавил, что используются такие методы, как обналичивание онлайн либо отправление карточек с определенными людьми на подконтрольную Украине террторию для снятия наличных, которые потом отдают пенсионерам по заниженному курсу.



«Учитывая сумму пенсий, которые ежемесячно выплачиваются жителям неподконтрольных территорий, а сумма там около 3 миллиардов гривен, то чистый денежный поток, даже если разделим наполовину (поскольку только половина людей пользуется этими методами), по моим прикидкам, чистая доходная часть в месяц составляет от 5 до 6 миллионов долларов», – привел свои расчеты Магомедов.



Нардеп подчеркнул, что с марта прошлого года группировки «Л-ДНР» почувствовали увеличение такого денежного потока, поскольку пенсионеры не могут выезжать, и потому теперь не открывают КПВВ.



«Схема заработала, поэтому зачем открывать КПВВ, зачем думать о людях, когда можно спокойно заработать 5 миллионов долларов в месяц народных денег», – резюмировал Муса Магомедов.