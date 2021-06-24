Нидерланды не будут добиваться от Пентагона снимков по делу о сбитом Боинге МН17

Прокуратура Нидерландов не станет принимать во внимание в качестве свидетельства информацию о том, что у США есть спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру «Малазийских авиалиний» (рейс МН17, сбитый в небе на Донбассом в 2014 году). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».



Американский меморандум, в котором говорится о наличии снимков с американских спутников, содержит государственную тайну, заявили ранее власти США. Поэтому нидерландские прокуроры не будут добиваться новой информации из этого меморандума.



«Власти США проинформировали судебного следователя о том, что эти данные (спутниковые снимки) составляют государственную тайну, и предоставить больше информации, кроме той, что уже содержится в меморандуме, не представляется возможным. В связи с этим прокуратура принимает во внимание, что никакой новой информации получено быть не может, поэтому не будет использовать его (меморандум) в качестве доказательства», — сообщил прокурор Тейс Бергер.

Как сообщалось ранее, в меморандуме, полученном из США по запросу, направленному в 2014 году, содержится информация о наличии спутниковых снимков, на которых якобы запечатлен пуск ракеты по лайнеру, а также описание этих снимков, но не сами снимки.



Судебные слушания по существу по делу о крушении лайнера «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, возобновились в Нидерландах 24 июня.



Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.



Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.



В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого «Бука». Речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске (РФ). Согласно версии следователей, эта установка была передана незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.



19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент — единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.