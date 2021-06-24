Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Нидерланды не будут добиваться от Пентагона снимков по делу о сбитом Боинге МН17

24 июня 2021, 16:33

Нидерланды не будут добиваться от Пентагона снимков по делу о сбитом Боинге МН17

Прокуратура Нидерландов не станет принимать во внимание в качестве свидетельства информацию о том, что у США есть спутниковые снимки, на которых запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру «Малазийских авиалиний» (рейс МН17, сбитый в небе на Донбассом в 2014 году). Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Американский меморандум, в котором говорится о наличии снимков с американских спутников, содержит государственную тайну, заявили ранее власти США. Поэтому нидерландские прокуроры не будут добиваться новой информации из этого меморандума.

«Власти США проинформировали судебного следователя о том, что эти данные (спутниковые снимки) составляют государственную тайну, и предоставить больше информации, кроме той, что уже содержится в меморандуме, не представляется возможным. В связи с этим прокуратура принимает во внимание, что никакой новой информации получено быть не может, поэтому не будет использовать его (меморандум) в качестве доказательства», — сообщил прокурор Тейс Бергер.

Читайте также:

Суд по делу МН17: Сторона обвинения рассказала об обстрелах с российской территории

Как сообщалось ранее, в меморандуме, полученном из США по запросу, направленному в 2014 году, содержится информация о наличии спутниковых снимков, на которых якобы запечатлен пуск ракеты по лайнеру, а также описание этих снимков, но не сами снимки.

Судебные слушания по существу по делу о крушении лайнера «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году, возобновились в Нидерландах 24 июня.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Результаты ее работы передали в нидерландский суд.

В сентябре 2016 года следствие по делу о катастрофе обнародовало выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а впоследствии - объявило о предполагаемой принадлежности этого «Бука». Речь шла о ракетной установке российской 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курске (РФ). Согласно версии следователей, эта установка была передана незаконным вооруженным формированиям на Донбассе.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четверых обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент — единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.

Читайте также:

В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков об установке «Бук»

 

Еще по теме

Прочее
МН 17
Места
Пентагон Нидерланды против России

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию
13:35
Пушилин встретился с россиянином Юрченко, который теперь управляет заводами ОРДЛО
11:42
Пожар на донецкой шахте: «ДНР» утверждает, что был обстрел
11:25
«ДНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса, «ЛНР» — о четырех
08:53
Пункт пропуска под Донецком снова откроют на один день
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 июня
16:45
Обналичивали украинские пенсии: «ЛНР» задержала пытавшихся ввезти через «границу» более 175 тысяч долларов
13:49
«Высыпали в тарелку порох и подожгли». Двое взрослых и ребенок пострадали от взрыва в Снежном
12:04
«ДНР» выявила еще 206 заболевших ковидом. Умерли 8 человек
11:33
«Заместителю мэра» Луганска сообщили о подозрении в сепаратизме
09:14
«ЛНР» сообщила о еще четырех умерших от коронавируса
22:48
Борьба за сохранение парка в Донецке: строительство церкви разрешил «мэр» при «ДНР»
20:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 июня
16:29
Предвыборное послабление: Правозащитник рассказал, зачем «Л-ДНР» открыли внутреннюю «границу»
14:16
«Л-ДНР» упростили оформление российского СНИЛС и регистрации на портале госуслуг РФ перед выборами в Госдуму
все новости
18:13
В Марьинке воспитанников детского сада эвакуировали в бомбоубежище из-за обстрелов
18:11
Штаб: 12 нарушений «тишины» с начала суток, стреляли из крупнокалиберных орудий
17:49
США и Россия взаимно вернули своих послов
17:25
Зеленский ввел в действие санкции против Фирташа, Фукса и главы «Ростеха»
17:16
Зеленский ввел санкции против российских банков на территории ОРДЛО и Крыма
17:01
Шахтоуправление в Донецкой области отключают от электроэнергии
17:01
В «ДНР» предупредили, что начнут отключать должникам канализацию
16:51
Новоназначенная глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине посетила КПВВ на Луганщине
16:33
Нидерланды не будут добиваться от Пентагона снимков по делу о сбитом Боинге МН17
16:03
Украинский военный ранен на Донетчине в результате обстрела
15:53
Закрытие филиала Донецкого медуниверситета в Кропивницком приостановили
15:45
На Луганщине от ковида умерли трое пенсионеров
15:31
В Мариуполе удвоили стоимость проекта реконструкции аэропорта
15:10
Опубликовано видео с борта британского эсминца у берегов Крыма. В Кремле назвали инцидент провокацией
14:58
Украинские КПВВ на Донбассе с июля продолжат работать в ежедневном режиме
все новости
ВИДЕО
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20
Итоги встречи Путина и Байдена: Украина вернет Донбасс? ►
19 июня, 23:20
Россиянин забрал «отжатые» заводы Донбасса, что с долгами рабочих. Дайджест НД ►
13 июня, 23:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция