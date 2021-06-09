В суде по делу МН17 обнародовали новые разговоры боевиков об установке «Бук»

В суде по делу сбитого «Боинга» МН17 обнародовали несколько новых записей перехватов командиров группировки «ДНР», на которых они обсуждают перевозки зенитно-ракетной установки «Бук» в день, когда сбили самолет. Об этом сообщает BBC.



В частности, суд продемонстрировал записи переговоров главы «разведки ДНР» Сергея Дубинского с заместителем командира батальона «Восток» Александром Семеновым, а также разговоры Дубинского с «министром обороны ДНР» Игорем Гиркиным и многочисленные звонки Дубинского своим подчиненным в разведбат.



Обнародованные разговоры состоялись 16 и 17 июля 2014 года. Их перехватила Служба безопасности Украины и передала Международной следственной группе (JIT).



В этих разговорах военные «ДНР» неоднократно обсуждают перемещения «Бука» по подконтрольной им территории, а также боевую позицию, которую зенитно-ракетный комплекс должен был занять в районе села Первомайское.



В частности, за семь часов до катастрофы Дубинский и Пулатов вероятно обсуждали отправку «Бука» в сторону села Первомайское Донецкой области.



Именно оттуда, по версии следователей JIT, выпустили ракету, которая сбила «Боинг» МН17.