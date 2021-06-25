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В Славянске создали петицию за перенос строительства «Эпицентра»

25 июня 2021, 14:47

В Славянске создали петицию за перенос строительства «Эпицентра»

Жители Славянска продолжают активно обсуждать будущее строительство гипермаркета «Эпицентр» возле парка и озера Шелковичное. Горожане создали петицию за перенос места строительства и собирают подписи.

Петиция «Запрет строительства "Эпицентра" возле озера» опубликована сегодня, 25 июня, на платформе электронной демократии.

Автором инициативы указана Людмила Кожухова, она является депутатом от партии «Слуга народа». В целом она поддерживает создание гипермаркета в городе, но предлагает выбрать для него другое место, а решение разместить «Эпицентр» у парка считает «невзвешенным».

«В случае строительства такого объекта тяжеловесные грузовики будут разрушать центральные дороги города, зона потенциального отдыха перед озером превратится в склад строительных материалов, а большая парковка вокруг озера будет загрязнять водный объект и экологию рекреационной зоны. Улица Лозановича будет перегружена большим потоком транспорта, что существенно замедлит движение общественного транспорта на этом участке дороги», – говорится в тексте документа.

«Просим не допустить строительство торгового объекта "Эпицентр" в центре города по улице Лозановича и рассмотреть возможность проведения земельного аукциона для строительства "Эпицентра" на любом другом земельном участке», – заключает автор петиции.

Сбор голосов продлится еще 90 дней, но на середину дня 25 июня уже было собрано 34 подписи славянцев из 250 необходимых для рассмотрения петиции городской властью.

Ранее городской голова Вадим Лях сообщил, что в Славянске будет построен гипермаркет «Эпицентр». Под его застройку отойдет участок в центре города возле озера Шелковичное. Это вызвало бурную реакцию жителей: горожане опасаются, что размещение гипермаркета в центре Славянска нарушит состояние озера и городских улиц.

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