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В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против «Дельта»-штамма коронавируса

25 июня 2021, 19:33

В Минздраве рассказали об эффективности вакцин против «Дельта»-штамма коронавируса

Все вакцины против COVID-19, которые одобрены к использованию международными регуляторами, эффективны против коронавируса штамма «Дельта». Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, цифры по эффективности вакцин отличаются в зависимости от их типов.

«Большая часть стран, которые обнародуют свои данные, говорят о том, что вакцина одинаково эффективна, в том числе, и против "Дельта"-штамма вируса. Наблюдается незначительное снижение эффективности, но оно варьируется от 5-6% от заявленной эффективности вакцины. То есть, если вакцина была эффективна на уровне 95%, то по отношению к "Дельта"-штамму она будет эффективна до 90%», – пояснил Кузин.

Он отметил, что любая вакцина которая есть на рынке, в том числе и украинском, снижает не только риск заболеть, но и риск госпитализации и смертности вследствие заболевания коронавирусной инфекцией.

«Поэтому вакцинация – сейчас единственный путь преодолеть коронавирусную болезнь и именно обезопасить себя от такой инфекции», – считает Кузин.

Главный санврач добавил, что особенностью штамма «Дельта» является то, что он очень быстро распространяется от человека к человеку и вызывает большое количество случаев, требующих интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

Кузин напомнил, что в Украине зафиксировано два случая инфицирования штаммом «Дельта». «Эти случаи не связаны между собой, единственное, что их связывает, что у тех людей, которые заболели, был опыт путешествия в те страны, где фиксируются вспышки заболеваемости именно штаммом "Дельта"», – уточнил замминистра.

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