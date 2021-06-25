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Коронавирус «Дельта»: Прибывшим из РФ и четырех стран будут делать тесты на границе

25 июня 2021, 16:12

Коронавирус «Дельта»: Прибывшим из РФ и четырех стран будут делать тесты на границе

Со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, РФ и Португалии, при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает пресс-служба Минздрава.

«Прежде всего, мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Для въезда в Украину иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет, которые прибывают из Индии, Великобритании, России и Португалии или находились на территории этих стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, нужно непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген. При отрицательном результате им разрешат попасть в Украину.

В случае отказа от тестирования или положительного результата экспресс-теста на границе будет отказано во въезде в Украину.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины (кроме тех, кто моложе 12 лет) и прибыли из четырех вышеназванных стран или находились на их территории менее 7 дней в течение двух недель, также должны сдать экспресс тест на антиген непосредственно в пунктах пропуска. При положительном результате они подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.

Полицейские обеспечивают их сопровождение от зоны пограничного контроля санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации.

Санитарные зоны обустраиваются вне территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

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