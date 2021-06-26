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США и Германия готовят сделку, чтобы помочь Украине после запуска «Северного потока – 2» – Bloomberg

26 июня 2021, 12:29

США и Германия готовят сделку, чтобы помочь Украине после запуска «Северного потока – 2» – Bloomberg

США и Германия хотят заключить сделку к августу, чтобы минимизировать геополитические выгоды Москвы с завершением спорного газопровода «Северный поток – 2». Обе стороны будут изучать способы укрепить энергетический сектор Украины и сдержать агрессию России с помощью санкций. Об этом говорится в статье Bloomberg.

Как отмечает информагентство, ссылаясь на лиц, близких к переговорам, соглашение надеются подготовить к визиту канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон в июле.

«Это может означать, что страны обязуются укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что трубопровод идет в обход страны. Германия также может взять на себя обязательство поддержать план "Трех морей" по развитию восточноевропейского сотрудничества в области энергетики и транспорта», – пишет Bloomberg.

Среди идей, которые обсуждались США и Германией, – инвестиции в помощь Украине в строительстве собственных электростанций и планы по увеличению продаж синтетического, или «зеленого» газа (водорода) из Украины. Германия также заявила о своей готовности вступить в переговоры с Россией о продлении транзитных квот по газу для Украины.

В статье говорится, что обе стороны стремятся решить вопрос по соглашению в такие сроки, потому что в августе Государственный департамент США должен выпустить новый отчет для Конгресса о «Северном потоке-2», а также организациях и людях, которые участвуют в его строительстве. Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что США могут отменить отказ от санкций в отношении Nord Stream 2 AG, если они не получат желаемых уступок.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен ранее сообщила, что канцлер Ангела Меркель на встрече с президентом США Джо Байденом, которая состоится 15 июля в Вашингтоне, будет обсуждать вопросы Украины и урегулирование ситуации на Донбассе.

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Места
Украина Россия Германия Сша
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Северный поток-2

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