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В КПВВ «Станица Луганская» наполовину увеличился поток людей после отмены самоизоляции

26 июня 2021, 17:08

В КПВВ «Станица Луганская» наполовину увеличился поток людей после отмены самоизоляции

За текущую неделю контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли почти 27 тысяч человек. В основном пассажиропоток увеличился на КПВВ «Станица Луганская», сообщает Госпогранслужба Украины.

Количество пересекающих КПВВ в Станице Луганской по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 50%. Данный КПВВ сейчас единственный на Донбассе, который работает ежедневно.

«Всего за неделю через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 13 255 человек, а на контролируемую территорию – 12 702 человека», – уточнили в Госпогранслужбе.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» незаконные вооруженные формирования разблокируют движение только дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию соприкосновения здесь пересекли 780 человек и 135 автомобилей.

Остальные пять КПВВ остаются заблокированы боевиками, хотя с украинской стороны пункты пропуска работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Кроме того, в течение недели НВФ не пропустили через свои посты 30 человек. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую правительством территорию.

В ГПСУ напомнили, что с 17 июня для граждан Украины пересечение линии соприкосновения является беспрепятственным. Обязательным условием пребывания в КПВВ остается прохождение температурного скрининга и наличие защитной маски (респиратора) с соблюдением социальной дистанции.

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