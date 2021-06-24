Украинские КПВВ на Донбассе с июля продолжат работать в ежедневном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе с июля продолжат работу в ежедневном режиме с 8:00 до 16:00. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Там напомнили, что действующий в настоящее время режим работы КПВВ был введен на период до 30 июня.



«Ежедневный режим работы КППВ с 8:00 до 16:00 продлевается согласно приказу командующего Объединенных сил и будет действовать до отдельного решения», – уточнили в ГПСУ.



В ведомстве подчеркивают, что с украинской стороны пограничники готовы осуществлять пропуск ежедневно, однако группировки «Л-ДНР» блокируют работу КПВВ на большинстве дорожных коридоров.



Ежедневно НВФ позволяют пропуск граждан только в КПВВ «Станица Луганская» на Луганщине. При этом в данном КПВВ люди могут пересечь линию разграничения исключительно пешком.



Через контрольный пункт «Новотроицкое» в Донецкой области боевики позволяют пересечение линии разграничения как в пешем порядке, так и на транспорте, но только два раза в неделю, обычно в понедельник и пятницу.