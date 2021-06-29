На Донбассе пострадал украинский военный от обстрела

Украинский военнослужащий вчера получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объдиненных сил.



Бойца доставили в больницу, его состояние здоровья — тяжелое.



Всего заминувшие сутки украинская сторона зафиксировала два нарушения режима прекращения огня вблизи Водяного на Приазовье и в направлении Новотошковского.



Сегодня НВФ один раз обстреляли украинские позиции в районе Невельского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 27 июня 2021-го зафиксировала не менее 38 852 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.