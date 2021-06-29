«ДНР» вывела комбинат в Докучаевске из-под управления «Внешторгсервиса»

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат (ДФДК) передан под управление «Государственного унитарного предприятия "Угли Донбасса"» при группировке «ДНР». Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем телеграм-канале.



Отмечается, что перед новым руководством стоит задача наладить текущие выплаты заработной платы и запустить производство.



До этого ДФДК с весны 2017 года находился под управлением компании «Внешторгсервис». За этот период у предприятия накопились долги по заработной плате, многие сотрудники уволились. Если до начала боевых действий в 2014-м году на предприятии работали больше трех тысяч человек, то сейчас — порядка 400.



11 июня группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет «Внешторгсервис». До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с долгами перед рабочими поручено россиянину Евгению Юрченко.



«Новости Донбасса» со сылкой в середине июня писали, что ДФДК не отсанется в орбите «Внешторгсервиса», а будет передан в «государственное управление».