В «ДНР» связали отказ от «Внешторгсервиса» с проблемами российского банка Курченко

В группировке «ДНР» впервые публично, через подконтрольные СМИ, заявили о причастности Сергея Курченко к предприятию «Внешторгсервис» (ВТС) и Энергомашбанку.



На телеканале «Юнион» вышел сюжет о том, что захваченные ранее предприятия неподконтрольного Донбасса перешли под контроль нового инвестора из России. В сюжете говорится, что предыдущие владельцы компании ВТС, которая в свою очередь, контролировала ряд промышленных предприятий в Донецке и Луганске, связаны с Энергомашбанком. На днях стало известно, что Центральный банк России отозвал лицензию на банковскую деятельность у Энергомашбанка.



В сюжете говорится, что предыдущие владельцы ВТС, владеющие также Энергомашбанком, «вели дела с рисками, не имея достаточного количества средств».



«Как итог – финансовая организация полностью утратила свой капитал», – говорится в сюжете.



При этом донецкие журналисты не упоминают фамилию миллиардера Курченко, бежавшего из Украины в 2014 году.

По информации РБК, Энергомашбанк кредитовал компанию «Газ-Альянс» Курченко. В качестве залога банк получил продукцию, которой торгует «Газ-Альянс», и сырье для ее производства: например, железорудный концентрат, стальную заготовку, уголь. Эта продукция могла быть донбасского происхождения, так как другая связанная с Курченко компания — «Внешторгсервис» — контролирует большинство крупных промышленных предприятий на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях.