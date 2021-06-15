«Внешторгсервис» остается, но без Курченко. Что стоит за сменой куратора на заводах «Л-ДНР»

На заводах в ОРДЛО произошла смена куратора «Внешторгсервиса». Фото: ДАН

На прошлой неделе главы группировок «ДНР» и «ЛНР» объявили о смене «инвестора» на крупных промышленных предприятиях, которыми управляет компания «Внешторгсервис» (ВТС). До этого последнюю связывали со сбежавшим в Россию украинским олигархом Сергеем Курченко. Теперь же разбираться с долгами перед рабочими поручено россиянину Евгению Юрченко. Смене «инвестора» предшествовали начавшиеся в апреле забастовки на двух заводах. Почему Кремль поменял куратора на предприятиях ОРДЛО описывает «Восточная правозащитная группа» (ВПГ) в своей аналитической записке. «Новости Донбасса» приводят главные тезисы.



С чего все начиналось



Ключевые металлургические, коксохимические и угольные предприятия на неподконтрольной Украине части Донбасса перешли под контроль «Внешторгсервиса» весной 2017 года на фоне экономической блокады. До этого предприятиями, несмотря на продолжавшийся четвертый год вооруженный конфликт, управляли украинские собственники.



В Донецке «Внешторгсервис» сросся с руководством «республики». Так, в сентябре 2018 года советник руководителя «ВТС» Александр Ананченко стал «вице-премьером», отвечающим за экономику. Позднее он был назначен «премьер-министром ДНР». Генеральным директором компании являлся Владимир Пашков — экс-заместитель губернатора Иркутской области России, по данным «ВПГ», ставленник ФСБ. В 2019 году Пашков стал «вице-премьером ДНР». После чего исполняющим обязанности гендиректора стал Виктор Николаенко. В январе 2018 года ЗАО «Внешторгсервис» попало под санкции США за свою деятельность в ОРДЛО.



«Внешторгсервис» освободили от уплаты налогов в бюджет «ДНР» и «ДНР. Оперативное управление предприятиями, входящими в орбиту «Внешторгсервиса», осуществлял Сергей Курченко через компанию «Газ-альянс».



Курченко — бизнес партнер сына экс-президента Виктора Януковича Александра. После событий 2014 года, он сбежал в Москву вместе с другими членами команды Виктора Януковича. Через связи с главой «Росстеха» Сергеем Чемезовым, группе беглых политэмигрантов, в которую, помимо Сергея Курченко входили также бывшие премьер-министр Николай Азаров и глава МВД Виталий Захарченко, удалось получить контроль над рядом предприятий в ОРДЛО. Менеджерам этих кампаний был назначен Курченко.

Сергей Курченко

На протяжении всего управления предприятиями в ОРДЛО, компания «Внешторгсервис» системно не выплачивала заработную плату рабочим в полном объеме. Но так называемые правоохранительные органы «ДНР» и «ЛНР» не имели рычагов воздействия на руководство компании в связи с тем, что в Кремле у группы Курченко были серьезные покровители.



В целом «Восточная правозащитная группа» выделяет ряд факторов, из-за которых куратор «Внешторгсервиса» сменился.



Экономический фактор



Первый скандал с «Внешторгсервисом» связан с тем, что компания из ОРДЛО начала демпинговать цены на металл на рынке России. Что вызвало первые недовольства крупных российских промышленников. «ВТС» снижал цены на готовую продукцию, за счет невыплаты заработной платы рабочим, отсутствие уплаты налогов на произведенную продукцию, а также за счет того, что предприятия были «национализированы», в основном, у компаний «Метинвест» и ДТЭК Рината Ахметова. Соответственно «Внешторгсервис» не вкладывал деньги в покупку оборудования и обновления заводов, используя имеющиеся мощности.



Политический фактор



В конце 2020 года, группа политэмигрантов начала планировать возвращения своих представителей в украинскую политику. Главным действующим лицом стал Виталий Захарченко. Для него было организовано несколько общественных проектов.



Но в начале февраля 2021 года Захарченко дал интервью на канале RT, в котором заявил, что готов баллотироваться на пост президента объединенного Донбасса («Л-ДНР»). Заявление вызвало волну критики со стороны действующих функционеров «ДНР», а также, как пишет «ВПГ», открытое противостояние кураторов «ДНР» (группа ФСБ, куратор генерал-полковник ФСБ Сергей Бесседа) и группы «политэмигрантов» и их кураторов.

Николай Азаров и Виталий Захарченко. Фото: dialog.ua

Технология протестов



Для того, чтобы в Кремле пролоббировать решение о смене куратора «Внешторгсервиса» Сергея Курченко и таким образом отрезать группу «политэмигрантов» от ОРДЛО, кураторы «ДНР» и «ЛНР» организовали протесты на Алчевском металлургическом комбинате и Енакиевском металлургическом заводе, через подконтрольные профсоюзные структуры на этих предприятиях. Фактически не позволяя этим двум предприятиям работать в ОРДЛО срывали поставки заказов металлургической продукции в РФ, что могло повлечь к серьезным недовольствам со стороны групп Кремля. С другой стороны МГБ «ЛНР» и «ДНР» массово начало направлять аналитические отчеты в Ростов и Москву о том, что Курченко постоянными задержками по заработной плате дестабилизирует ситуацию в ОРДЛО, что создает социальную напряженность.







Новый куратор



В результате в Кремле было принято решение, которое, по данным «ВПГ», огласил заместитель министра экономического РФ Сергей Назаров. Произошло это 7 июня на совещании в Ростове, на котором присутствовали управляющие почти всех филиалов «Внешторгсервиса», главы «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасенчик.



На совещании было объявлено, что оператор в лице ООО «Компания «Газ-Альянс» отстранен от управления предприятиями «Л-ДНР», менеджмент передан новому человеку — Евгению Юрченко. При этом ЗАО «Внешторгсервис» сохраняется в существующем виде, за исключением двух филиалов — «Харцызского трубного завода» и «Докучаевского флюсо-доломитного комбината», которые передаются под управление «ДНР». Все контракты и задолженность «ВТС» сохраняются, юридическое лицо не меняется.



Присутствовавший на совещании Юрченко заявил, что вся задолженность по заработной плате (наряду с текущими выплатами) будет закрыта в течение 3 месяцев — до конца августа 2021). Задолженность в указанный срок будет закрыта только работающим лицам, уволившимся планируется погашение до конца текущего года.

Евгений Юрченко. Фото: ТАСС

При этом уволившийся с предприятий персонал будут приоритетно принимать обратно (при наличии желания, возможно, по «упрощенной схеме»), при этом они будут попадать в общие списки и получать задолженность по заработной плате наравне со всеми.



Срок для запуска предприятий из орбиты «Внешторгсервиса» отведен от 2 до 4 месяцев. Поставки всего необходимого, как и денежные средства на это, предусмотрены. В течение двух лет планируется восстановление оборудования до состояния 2017 года.



Сейчас на предприятиях технический аудит оборудования. Параллельно проводятся финансовые и HR-аудиты, составляются графики производства, поставок материалов, погашения задолженности по заработной плате.



Таким образом, новым куратором предприятий «Внешторгсервиса» стал Евгений Юрченко, который, как пишет «ВПГ», тесно связан с бывшим руководителем Администрации президента РФ и другом Путина Сергеем Ивановым. Юрченко ранее работал заместителем губернатора Воронежской области, а также генеральным директором госкомпании РФ «Связьинвест», которая в последствии была поглощена госкорпорацией «Ростелеком», председателем совета директоров которой и является Иванов.