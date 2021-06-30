Резников: США могут присоединиться к переговорам по Донбассу не только через Нормандский формат

Соединенные Штаты могут подключиться к мирному процессу на Донбассе через любую из существующих переговорных площадок, не только через Нормандский формат. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».



По его словам, США могут предложить своего представителя в любую из групп Трехсторонней контактной группы.



«Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были – это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе. Ее можно возродить», – пояснил вице-премьер.

17 апреля 2014 года в Женеве проходили переговоры в формате Украина–ЕС–США–Россия. Потом РФ настояла на отходе от этого процесса, мотивируя тем, что нужен «прямой диалог между Киевом и юго-востоком», который она видела в Минском формате переговоров при участии представителей «Л-ДНР». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ноябре 2014 года, что РФ исключает переговоры с Украиной в Женевском формате.



В то же время Украина призывала Россию к реальным переговорам и считала в 2014 году Женевский формат наилучшим для этого вариантом, при участии США, ЕС, Украины и РФ.