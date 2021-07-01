Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета, узнало СМИ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета по состоянию здоровья. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в окружении первого президента Украины.



Недавно Кравчук перенес операцию на сердце, поэтому 28 июня он пропустил торжественное заседание Верховной Рады по случаю 25 годовщины Дня Конституции.



«Состояние Леонида Макаровича без изменений. Стабильное. У него была сложная операция на сердце. В июле-августе он не будет участвовать ни в каких переговорах», – сообщил источник.



По его словам, Кравчук уже давно находился под наблюдением врачей.

Ранее в Офисе президента заявили, что пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.