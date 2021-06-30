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В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после перенесенной им операции 

30 июня 2021, 14:16

В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после перенесенной им операции 

В Офисе президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

«Пока не рассматривается [замена]. Надо немного подождать, чтобы посмотреть и на состояние, и послушать прогнозы врачей», — рассказал Подоляк 

Ранее СМИ стало известно, что Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время о его состоянии не известно.

Кравчук также не присутствовал 28 июня на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 25-летия провозглашения Конституции Украины. По словам его советницы Оксаны Сибирцевой, что первый президент не посетил торжество по наставлению врачей, которые рекомендовали ему пока воздержаться от физических нагрузок.

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