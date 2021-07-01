Рада предварительно поддержала законопроект о повышении ренты, акцизов и других налогов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5600, который повышает ряд ставок налогов и ренты. Документ поддержали 264 голосами на заседании 1 июля.



Законопроект называется «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений».



Документом, в частности, предлагается:



— ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года увеличить на 5%;



— ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции 2020 года увеличить на 14,5%;



— предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и / или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд;



— установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица — должника за границу до полного погашения налогового долга;



— ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости;



— установление ограничения бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины;



— расширение базы налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья, кроме строящегося жилья за бюджетные средства;



— введение налогообложения НДС операций по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам;



— отменить льготу по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии (когенерационной и/или возобновляемых источников);



— ограничить накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога;



— перенести на производителей и импортеров обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который сегодня платят субъекты розничной торговли;



— значительно повысить ставки экологического налога за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за выбросы двуокиси углерода (СО2), за отходы для предприятий горной промышленности;



— расширить базу налогообложения за счет введения налогообложения земельным налогом земельных участков, право собственности на которые не оформлены, но они фактического используются;



— отменить льготы по плате за землю за земельные участки, предоставленные учреждениям науки, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов (в случае нецелевого использования земельных участков).

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