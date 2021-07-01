Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об олигархах

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.



За документ проголосовали 275 народных депутатов, большинство из фракции «Слуга народа». Оппозиционные фракции парламента раскритиковали законопроект.



Полное название законопроекта – «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».



В частности, он предусматривает определение так называемых олигархов как «лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медийного пространства».



Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которе одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:



– участвует в политической жизни;



– имеет значительное влияние на средства массовой информации;



– является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;



– подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года (сейчас это 2,2 миллиарда гривен).



Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета. Решение СНБО о признании человека олигархом является основанием для включения такого лица в Реестр олигархов.



Подробно о содержании закона об олигархах здесь.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести законопроект о деолигархизации на всеукраинский референдум, если он не соберет достаточного количества голосов в Верховной Раде.