Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Олигархи – это прошлое» Зеленский прокомментировал принятие Радой его законопроекта

01 июля 2021, 20:18

«Олигархи – это прошлое» Зеленский прокомментировал принятие Радой его законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады по его законопроекту о деолигархизации. Об этом глава государства написал в Twitter.

Он считает, что украинские олигархи должны стать просто крупными бизнесменами.

«Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех», – подчеркнул Зеленский.

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, внесенный президентом Украины. За документ проголосовали 275 народных депутатов.

Читайте также:

Зеленский назвал условие вынесения закона об олигархах на референдум

Еще по теме

Люди
Олигархи Владимир Зеленский

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
16:05
Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек
13:05
Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны
12:10
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 10 человек
10:42
«ЛНР»: Еще 20 заболевших двое умерших от коронавируса
08:43
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
21:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
21:17
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
10:38
Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал
09:37
«ЛНР»: Еще 44 заболевших и трое умерших от коронавируса
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
все новости
21:16
Кабмин официально ввел COVID-сертификаты в Украине: Подробности
21:12
Украина и Франция обсудили перспективы Нормандского формата
20:18
«Олигархи – это прошлое» Зеленский прокомментировал принятие Радой его законопроекта
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
19:44
ТЭС Ахметова больше остальных загрязнет воздух в Украине
19:26
Стало известно, кто будет замещать Кравчука на переговорах ТКГ
18:55
Посольство США обратилось к жителям Нью-Йорка на Донетчине
18:40
Рада предварительно поддержала законопроект о повышении ренты, акцизов и других налогов
18:36
В Краматорске продают старое трамвайное депо
18:22
Штаб: 17 обстрелов, боевики использовали запрещенную артиллерию
17:58
Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект об олигархах
17:29
Восемь атак за два часа: В Авдеевской ВГА рассказали о подробностях обстрела города
17:28
Суд приговорил сотрудника СБУ к 12 годам тюрьмы за убийство жителя Авдеевки
17:01
СБУ: Все организаторы незаконного референдума в Золотом и Попасной уже получили судебные приговоры
16:55
Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета, узнало СМИ
все новости
ВИДЕО
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
01 июля, 08:43
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция