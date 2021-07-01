«Олигархи – это прошлое» Зеленский прокомментировал принятие Радой его законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Верховной Рады по его законопроекту о деолигархизации. Об этом глава государства написал в Twitter.



Он считает, что украинские олигархи должны стать просто крупными бизнесменами.



«Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи – это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех», – подчеркнул Зеленский.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла в первом чтении законопроект об олигархах №5599, внесенный президентом Украины. За документ проголосовали 275 народных депутатов.