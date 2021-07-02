Въезд в Украину по новым правилам: сколько человек уже сдали тесты

С пятницы, 2 июля, в Украине вступили в силу новые правила въезда в страну, связанные с угрозой распространения штамма «Дельта» коронавируса. Изменения касаются людей, прибывших из Индии, Великобритании, России и Португалии, которые находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних 14 дней.



Согласно решению правительства, иностранцы (кроме определенных исключений), которые прибыли из указанных стран не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Такой тест должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу Украины.



Украинцы, которые прибыли из указанных стран тоже могут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска. Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции или обсервации.



В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что границу с РФ сегодня пересекли более 1800 человек, из них прошли тестирование – более 900 человек (в том числе 379 граждан Украины), 745 – отправились на самоизоляцию, а 49 – на обсервацию. Остальные – это дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.



Отметим, что новые правила не распространяются на КПВВ Донбасса.



В Госпогранслужбе напомнили, что иностранцам, которые прибывают в Украину (независимо из какой страны) необходимо иметь страховку, которая покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, а также отрицательный результат ПЦР- или экспресс-тестирования, проведенного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. В ином случае нужно иметь при себе документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, одобренными Всемирной организацией здоровья.