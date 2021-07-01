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Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны

01 июля 2021, 13:05

Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны

Украина не будет усиливать карантинные меры на контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса и на админгранице с Крымом. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник отдела коммуникации со СМИ Госпогранслужбы Украины Олег Бойко.

Ранее правительство решило, что со 2 июля украинцы и иностранцы, прибывающие в Украину из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России и Португалии, при въезде будут проходить обязательное экспресс-тестирование на антиген. Связано это с угрозой распространения штамма коронавируса «Дельта».

Ожидалось, что новые правила затронут и КПВВ на Донбассе и у Крыма, однако Бойко это опроверг. Также представитель ГПСУ подтвердил, что при выезде с неподконтрольных территорий продолжают действовать правила, принятые Кабмином 16 июня.

Так, при пересечении КПВВ и границы (за исключением названных выше 5 стран) не требуется устанавливать приложение «Вдома», проходить самоизоляцию и сдавать тест на ковид.

Вместе с тем со 2 июля с более жесткими карантинными правилами, обусловленными штаммом «Дельта», столкнутся люди, едущие на подконтрольную Украине территорию из ОРДЛО (или обратно) через Россию.

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